Genoa, Maran: «Ragazzi arrabbiati, volevamo vincere»

Rolando Maran ha parlato al termine di Genoa-Milan Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del pareggio per 2-2 contro il Milan. 

VOGLIO DI vincere – «Siamo tornati nello spogliatoio arrabbiati, abbiamo provato a vincere fino alla fine ma non ci siamo riusciti avendo di fronte un Milan che non perde da nove mesi. E questa, per me, è una cosa bella. Questa è la strada giusta, bisogna aggiungere qualcosa in più per diventare una squadra completa. Lavorando su tante cose ho trovato delle modifiche per diventare più pericolosi, i Ragazzi lavorano con grande impegno. Ci sono tante cose positive, ma adesso dobbiamo vincere». 

PIOLI – «Tra me e Stefano c'è stima reciproca e tanta amicizia, è tra gli ...

