Formazione digitale | accordo tra Business International e Uninettuno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Fiera Milano Media –e l’Università Telematica Internazionale dihanno firmato una partnership triennale che vedrà le due realtà, attive nell’altaaccademica e professionale, unire le forze per offrire innovativi percorsi di digital learning a chiunque voglia implementare nuove conoscenze o anche semplicemente approfondire alcuni aspetti della propria materia di interesse, con una particolare attenzione a tematiche economiche, finanziarie e di management. L’ha l’obiettivo di valorizzare le strategie di crescita, lo sviluppo di nuovi modelli e piattaforme digitali, la consolidata esperienza nel campo dell’altae, in particolare, per Fiera Milano Media –...