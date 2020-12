FIFA The Best Men’s Player 2020: è Lewandowski il vincitore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come era nelle previsioni, è Robert Lewandowski il vincitore del premio “The Best FIFA Men’s Player 2020” come miglior calciatore dell’ultima stagione, succedendo a Lionel Messi. Il polacco ha battuto la concorrenza proprio dell’argentino e di Cristiano Ronaldo, giunto secondo. Lewandowski è stato protagonista assoluto quest’anno nel Bayern Monaco, che ha vinto il triplete. Ha vinto la Champions League (di cui è stato capocannoniere), Bundesliga e DFB-Pokal. Per lui 55 reti in 47 partite e il titolo di capocannoniere del campionato tedesco. He’s done it! @lewy official overcomes two of the greatest Players in history to become #TheBest FIFA Men’s Player for the ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come era nelle previsioni, è Robertildel premio “The” come miglior calciatore dell’ultima stagione, succedendo a Lionel Messi. Il polacco ha battuto la concorrenza proprio dell’argentino e di Cristiano Ronaldo, giunto secondo.è stato protagonista assoluto quest’anno nel Bayern Monaco, che ha vinto il triplete. Ha vinto la Champions League (di cui è stato capocannoniere), Bundesliga e DFB-Pokal. Per lui 55 reti in 47 partite e il titolo di capocannoniere del campionato tedesco. He’s done it! @lewy official overcomes two of the greatests in history to become #Thefor the ...

