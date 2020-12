Edison annuncia closing cessione Edison Exploration and Production

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) –ed Energean hanno dato esecuzione all’accordo per la vendita diand(E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (petrolio e gas naturale). L’operazione rientra nel piano di disinvestimento didalle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi per concentrarsi sullo sviluppo sostenibile in linea con la transizione energetica e gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.investirà in Italia nel breve periodo le risorse rese disponibili dalladi questi asset, per sostenere il piano di crescita nelle aree individuate come strategiche, ossia generazione da fonti rinnovabili e ...