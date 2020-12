Dopo oltre 100 giorni Conte e Di Maio si sono svegliati e vanno a prendere i pescatori sequestrati in Libia (Di giovedì 17 dicembre 2020) A quanto pare (finalmente) i due hanno deciso di alzarsi dalla poltrona e dirigersi verso la Libia. Huffingtonpost riferisce che “il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi”. Il motivo del viaggio è, ovviamente, la liberazione dei pescatori, prigionieri dal 1 SETTEMBRE dei soldati del generale Khalifa al-Haftar. Da mesi i 18 pescatori, membri dell’equipaggio di due pecherecci italiani di Mazara del Vallo, sono trattenuti per vaghe motivazioni. A nulla sono servite le numerose proteste dei familiari dei marinai sequestrati. In tutto questo tempo hanno ricevuto pochissime informazioni sulle condizioni dei loro cari. Tra le righe del sito si legge: “Proprio il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) A quanto pare (finalmente) i due hanno deciso di alzarsi dalla poltrona e dirigersi verso la. Huffingtonpost riferisce che “il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Diin volo verso Bengasi”. Il motivo del viaggio è, ovviamente, la liberazione dei, prigionieri dal 1 SETTEMBRE dei soldati del generale Khalifa al-Haftar. Da mesi i 18, membri dell’equipaggio di due pecherecci italiani di Mazara del Vallo,trattenuti per vaghe motivazioni. A nullaservite le numerose proteste dei familiari dei marinai. In tutto questo tempo hanno ricevuto pochissime informazioni sulle condizioni dei loro cari. Tra le righe del sito si legge: “Proprio il ...

