Coronavirus, vaccini dal 27 dicembre per medici e infermieri. A febbraio gli anziani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Abbiamo in arrivo tutte le siringhe che servono per avviare la campagna dal 27 dicembre , che una settimana in anticipo rispetto ai tempi previsti . Lo ha detto il commissario straordinario per l ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 dicembre 2020) Abbiamo in arrivo tutte le siringhe che servono per avviare la campagna dal 27, che una settimana in anticipo rispetto ai tempi previsti . Lo ha detto il commissario straordinario per l ...

Corriere : Qui l'intervista all'immunologo Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l’umanità.… - zazoomblog : Coronavirus vaccini dal 27 dicembre per medici e infermieri. A febbraio gli anziani - #Coronavirus #vaccini… - AvucatPich : Alcuni vaccini contro il #COVID potrebbero addirittura aggravare i sintomi del #coronavirus , lo dice #Fauci il gur… - Donatel65682407 : Dalle dosi alle prenotazioni, il piano #vaccini regione per regione (con le prime liti) - Il Sole 24 ORE @sole24ore - luca_cangemi : tra poco, alle 20,30, diretta di @PciScuola con @FabrizioChiodo ricercatore italiano che collabora con… -