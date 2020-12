Coronavirus, troppi morti e casi triplicati nelle case di riposo: 'Forse non c'è stata la dovuta attenzione' (Di giovedì 17 dicembre 2020) In primavera le giornate peggiori hanno registrato 80 contagi, che ora sono diventati 250, producendo tra l'altro il dato tragico di un aumento, nel novembre appena terminato, del 42% delle morti in ... Leggi su ravennatoday (Di giovedì 17 dicembre 2020) In primavera le giornate peggiori hanno registrato 80 contagi, che ora sono diventati 250, producendo tra l'altro il dato tragico di un aumento, nel novembre appena terminato, del 42% dellein ...

Ettore_Rosato : Immagini che colpiscono come un pugno allo stomaco e che raccontano come bisogna fare di più. Migliaia in fila per… - repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - ioneminutolo : RT @udogumpel: Il Re di #Svezia sul #COVID19 : «Troppi morti, abbiamo fallito». Se lo dice il Re. - alinatede : RT @udogumpel: Il Re di #Svezia sul #COVID19 : «Troppi morti, abbiamo fallito». Se lo dice il Re. - MariaErrichiel5 : RT @udogumpel: Il Re di #Svezia sul #COVID19 : «Troppi morti, abbiamo fallito». Se lo dice il Re. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppi Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Buon Natale ragazzi. Con il nuovo Robinson

Il 2020 ci ha portato dolori e incertezze, ma anche piccoli doni d'affetto e immaginazione. A loro dedichiamo il nostro supplemento, in edicola da sabato ...

Shopping natalizio, via XX chiusa al traffico: pedoni sulla carreggiata per evitare assembramenti

Un'ordinanza comunale sarà pronta per sabato e domenica. Nelle vie pedonali segnali a terra per regolare il passeggio ed evitare troppi incroci ...

