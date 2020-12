Concorso Infermieri Arcs Udine, 130 posti a tempo pieno e indeterminato: come partecipare, requisiti e prove (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono centotrenta i posti coperti dal Concorso Infermieri dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute – Arcs Udine, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 24 novembre 2020. Il Concorso è svolto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute per conto delle aziende del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia. I posti coperti dal Concorso sono infatti suddivisi in tre aree geografiche a cui faranno riferimento altrettante graduatorie. L’ultima data utile per poter presentare domanda è il 24 dicembre 2020. Vediamo adesso nel dettaglio la suddivisione dei posti disponibili per ogni graduatoria, i requisiti e la modalità di presentazione della domanda. Resta ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono centotrenta icoperti daldell’Azienda regionale di coordinamento per la salute –, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 24 novembre 2020. Ilè svolto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute per conto delle aziende del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia. Icoperti dalsono infatti suddivisi in tre aree geografiche a cui faranno riferimento altrettante graduatorie. L’ultima data utile per poter presentare domanda è il 24 dicembre 2020. Vediamo adesso nel dettaglio la suddivisione deidisponibili per ogni graduatoria, ie la modalità di presentazione della domanda. Resta ...

Sono centotrenta i posti coperti dal Concorso Infermieri dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs Udine, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 24 novemb ...

Mancano infermieri in casa di riposo Il sindaco di Dolo li chiede all'Ulss

IL NODO RSADOLO Il sindaco di Dolo Alberto Polo ha scritto al presidente della Regione Luca Zaia e all'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin chiedendo di immettere infermieri ...

Mancano infermieri in casa di riposo Il sindaco di Dolo li chiede all'Ulss

IL NODO RSADOLO Il sindaco di Dolo Alberto Polo ha scritto al presidente della Regione Luca Zaia e all'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin chiedendo di immettere infermieri ...