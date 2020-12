Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2020-2021: Roland Fischnaller 2° a -10 da Karl (Di giovedì 17 dicembre 2020) Benjamin Karl è il nuovo leader della Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboard. L’austriaco ha vinto il PGS di Carezza e, dopo il terzo posto conquistato all’esordio in quel di Cortina d’Ampezzo, si è preso il pettorale giallo di leader della graduatoria. Il nostro Roland Fischnaller, detentore della Sfera di Cristallo e trionfatore cinque giorni fa nella Perla delle Dolomiti, si è dovuto accontentare del quarto posto e ora si trova in seconda posizione a 10 lunghezze di ritardo dal suo storico avversario. Al femminile, invece è la tedesca Ramona Hofmeister a balzare al comando dopo il successo odierno, che ora ha venti punti di vantaggio sulla connazionale Selina Joerg, mentre la fuoriclasse ceca Ester Ledecka ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Benjaminè il nuovo leader dellagenerale delladeldi. L’austriaco ha vinto il PGS di Carezza e, dopo il terzo posto conquistato all’esordio in quel di Cortina d’Ampezzo, si è preso il pettorale giallo di leader della graduatoria. Il nostro, detentore della Sfera di Cristallo e trionfatore cinque giorni fa nella Perla delle Dolomiti, si è dovuto accontentare del quarto posto e ora si trova in seconda posizione a 10 lunghezze di ritardo dal suo storico avversario. Al femminile, invece è la tedesca Ramona Hofmeister a balzare al comando dopo il successo odierno, che ora ha venti punti di vantaggio sulla connazionale Selina Joerg, mentre la fuoriclasse ceca Ester Ledecka ...

PatrizSarda : RT @JohannesBuckler: Squadre italiane ne ho incontrate durante la mia carriera. L’Ambrosiana e il Genoa per esempio, nella Coppa dell'Euro… - LinkaTv : E' iniziato Snowboard: Coppa del Mondo 202 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - mauroparisi28 : Soddisfazione x l'INTER che ieri sera col minimo sforzo ha vinto 1 a 0 sul NAPOLI e si porta in classifica a un pun… - annamarone : RT @JohannesBuckler: Squadre italiane ne ho incontrate durante la mia carriera. L’Ambrosiana e il Genoa per esempio, nella Coppa dell'Euro… - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: Squadre italiane ne ho incontrate durante la mia carriera. L’Ambrosiana e il Genoa per esempio, nella Coppa dell'Euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021. Pinturault in testa, +15 su Odermatt OA Sport Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2020-2021: Roland Fischnaller 2° a -10 da Karl

Benjamin Karl è il nuovo leader della classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboard. L’austriaco ha vinto il PGS di Carezza e, dopo il terzo posto conquistato all’esordio in quel di ...

Immobile, il gol al Napoli è un appuntamento fisso: 4 gol nelle ultime 4 in A

All’andata Immobile aveva timbrato il cartellino rubando il pallone ad Ospina all’Olimpico. In Coppa Italia Ciro aveva spedito altissimo un calcio di rigore, scivolando davanti ad Ospina. Nella ...

Benjamin Karl è il nuovo leader della classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboard. L’austriaco ha vinto il PGS di Carezza e, dopo il terzo posto conquistato all’esordio in quel di ...All’andata Immobile aveva timbrato il cartellino rubando il pallone ad Ospina all’Olimpico. In Coppa Italia Ciro aveva spedito altissimo un calcio di rigore, scivolando davanti ad Ospina. Nella ...