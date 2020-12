Auto | immatricolazioni ancora in frenata in Europa

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il mercato dell’segnauna perdita innel mese di novembre: le vendite diveicoli sono scese del 12% dopo il calo del 7,8% registrato a ottobre. Lo comunica l’Acea, l’associazione dei costruttori europei, sottolineando che il mese scorso lesono state solo 897.692 in tutta l’UE. Un calo – spiega l’associazione – legato alle nuove misure decise dai governi europei per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Andamento negativo per tutti e quattro i mercati principali dell’UE: con Francia e Spagna che registrano un calo a doppia cifra, rispettivamente a -27% e -18,7%. Seguono Italia (-8,3%) e Germania (-3%). Nel periodo cumulato gennaio-novembre il mercato dell’europeo si è contratto del 25,5% a circa 9 milioni ...

