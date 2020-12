Amazon lancia Made for you, abiti su misura grazie all'intelligenza artificiale (e alle tue foto) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Amazon ha lanciato negli Stati Uniti “Made for you”, il suo nuovo servizio di abbigliamento on demand che ti consente di avere un guardaroba in piena filosofia ‘Amazon for you’, con modelli, colori e misure realizzati in base alle tue forme e ai tuoi gusti. Al momento è ancora in forma sperimentale e ti consente di realizzare soltanto una t-shirt da 25 dollari, scegliendo tessuto, colori, lunghezza delle maniche, formato del colletto e ogni altro possibile tipo di personalizzazione, ma in futuro il colosso di Seattle punta ad offrire altri capi e soprattutto ad estendere il servizio in tutto il mondo. Ma per fornire un buon servizio, Amazon ha ovviamente bisogno di una bella dose di dati personali: due foto a figura intera dalla testa ai piedi, davanti e dietro, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020)hato negli Stati Uniti “for you”, il suo nuovo servizio di abbigliamento on demand che ti consente di avere un guardaroba in piena filosofia ‘for you’, con modelli, colori e misure realizzati in basetue forme e ai tuoi gusti. Al momento è ancora in forma sperimentale e ti consente di realizzare soltanto una t-shirt da 25 dollari, scegliendo tessuto, colori, lunghezza delle maniche, formato del colletto e ogni altro possibile tipo di personalizzazione, ma in futuro il colosso di Seattle punta ad offrire altri capi e soprattutto ad estendere il servizio in tutto il mondo. Ma per fornire un buon servizio,ha ovviamente bisogno di una bella dose di dati personali: duea figura intera dalla testa ai piedi, davanti e dietro, ...

Pino__Merola : Amazon lancia “Made For You”: abbigliamento su misura grazie all’Ia - PierStolfo : Amazon lancia 'Made For You': abbigliamento su misura grazie all'Ia | Sky TG24 E magicamente ti chiedono tutto di t… - SkyTG24 : Amazon lancia 'Made For You': abbigliamento su misura grazie all'Ia - AlexSicuro : AMAZON FASHION LANCIA IL SERVIZIO “SU MISURA”. - tecnoandroidit : Xiaomi lancia il suo nuovo eBook Reader Pro, Amazon Kindle ha un rivale! - Xiaomi aveva già strizzato l'occhio al… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon lancia Amazon lancia "Made For You": abbigliamento su misura grazie all'Ia Sky Tg24 Death Stranding in super offerta: costa solo 19.99 euro su Amazon!

Nel giorno del debutto del crossover Death Stranding x Cyberpunk 2077, il gioco di Hideo Kojima cala di prezzo su Amazon Italia e raggiunge ora il suo prezzo più basso di sempre dal lancio avvenuto ...

Amazon Luna: il sevizio di cloud gaming è realtà su Android

Amazon ha esteso la compatibilità del suo nuovo servizio di cloud gaming anche ai dispositivi Android. Per il momento, la disponibilità è prevista solo per gli USA.

Nel giorno del debutto del crossover Death Stranding x Cyberpunk 2077, il gioco di Hideo Kojima cala di prezzo su Amazon Italia e raggiunge ora il suo prezzo più basso di sempre dal lancio avvenuto ...Amazon ha esteso la compatibilità del suo nuovo servizio di cloud gaming anche ai dispositivi Android. Per il momento, la disponibilità è prevista solo per gli USA.