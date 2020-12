Via libera al piano vaccini Covid di Arcuri: “Ai primi di gennaio parte vaccinazione di massa” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Via libera della Conferenza Stato-Regioni al piano vaccini presentato da Domenico Arcuri. “Nei primi giorni di gennaio parte la vaccinazione di massa”, ha detto nel corso della riunione il commissario per l’emergenza coronavirus. Secondo quanto si apprende, oggi stesso Arcuri invierà alle Regioni una sorta di ‘libretto delle istruzioni’ per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzata dalle Regioni e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. “Rispetto alle valutazioni che avevamo fatto, dopo il via libera dell’Ema, saremo pronti a partire con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Viadella Conferenza Stato-Regioni alpresentato da Domenico. “Neigiorni diladi”, ha detto nel corso della riunione il commissario per l’emergenza coronavirus. Secondo quanto si apprende, oggi stessoinvierà alle Regioni una sorta di ‘libretto delle istruzioni’ per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzata dalle Regioni e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. “Rispetto alle valutazioni che avevamo fatto, dopo il viadell’Ema, saremo pronti a partire con ...

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il proprio ok al piano vaccini presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Nella giornata di oggi il Commissario invierà alle regioni una sorta di “ ...

Un fronte trasversale per l'Italia in zona rossa

I ministri Speranza e Boccia, ma anche i governatori, da Zaia a Zingaretti, per il lockdown dalla Vigilia alla Befana ...

