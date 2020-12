Val d’Aosta, sotto inchiesta due ex governatori per concorso esterno in associazione mafiosa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . Ecco che cosa è successo Sono finiti sotto inchiesta, indagati per concorso esterno in associazione mafiosa Renzo Testolin, ex governatore della Val d’Aosta e oggi consigliere regionale dell’Union valdôtaine, l’ex presidente della Val d’Aosta Laurent Viérin e l’ex consigliere regionale Luca Bianchi. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . Ecco che cosa è successo Sono finiti, indagati perinRenzo Testolin, ex governatore della Vale oggi consigliere regionale dell’Union valdôtaine, l’ex presidente della ValLaurent Viérin e l’ex consigliere regionale Luca Bianchi. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : 'Ndrangheta, due ex presidenti della Val d'Aosta indagati per concorso esterno in associazione mafiosa - petergomezblog : le motivazioni delle condanne nel processo Genna: “Due ex presidenti della Val d’Aosta sono stati eletti col sosteg… - kokodezil : @castelliditalia Dove si trova nell'Val d'Aosta??????? - 539th : Val d'Aosta 38 vs 17 (2,2x)?? i tamponi crescono poco (1,1x) ?? 4 decessi (5% dei ricoverati)?? +1 UTI?? -7 ordinari?? I… - rcarangelo : RT @repubblica: 'Ndrangheta, due ex presidenti della Val d'Aosta indagati per concorso esterno in associazione mafiosa -

Ultime Notizie dalla rete : Val d’Aosta Covid, Valle d’Aosta disobbedisce al governo e si proclama «zona gialla» Corriere della Sera