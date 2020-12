Università: è morto Franco Maria Talarico, geologo esperto nella storia delle rocce (2) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Cordoglio e tristezza tra i suoi colleghi che lo ricordano con profondo affetto non solo per le sue alte qualità accademiche ma anche per la sua gentilezza, la sua pacatezza e le sue doti umane che fanno pesare ancora di più la sua perdita. "Ci lascia un uomo buono e un ricercatore curioso, appassionato e preparato - ha detto il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati - . A nome dell'Ateneo e della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, alle cui ricerche Franco ha dedicato una parte importante della sua attività, porgo le mie condoglianze alla famiglia". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Cordoglio e tristezza tra i suoi colleghi che lo ricordano con profondo affetto non solo per le sue alte qualità accademiche ma anche per la sua gentilezza, la sua pacatezza e le sue doti umane che fanno pesare ancora di più la sua perdita. "Ci lascia un uomo buono e un ricercatore curioso, appassionato e preparato - ha detto il rettore dell'di Siena, Francesco Frati - . A nome dell'Ateneo e della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, alle cui ricercheha dedicato una parte importante della sua attività, porgo le mie condoglianze alla famiglia".

