Traffico Roma del 16-12-2020 ore 08:30 Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani partiamo dal raccordo anulare Dov'è il Traffico intenso sta provocando rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra Casilina e doppia e poi in esterna tra Prenestina e svincolo A24 rallentamenti che ritroviamo sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei due punti di dargli poi sulla Salaria code per lavori all'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est tratto dove è presente un restringimento della carreggiata si rallenta sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico tra Salaria e vede campi sportivi per quanto riguarda il percorso Urbano della A24 Roma-teramo i rallentamenti verso la tangenziale est Quindi verso Roma centro ora partono dal raccordo anulare in città possibili disagi al Traffico per ...

