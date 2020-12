Timore per i tifosi del Napoli: Dries Mertens esce in lacrime (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Momenti di apprensione per i tifosi del Napoli. Intorno al 10? di un equilibrato Inter-Napoli, sulla gara ferma sullo 0-0, Dries Mertens si è infortunato al momento di un cross ed è costretto ad uscire dal campo, sostituito da Andrea Petagna. A preoccupare, la reazione dell’attaccante belga classe ’87 che – sdraiato a terra da subito dopo il cross – è scoppiato in lacrime, facendo temere per il peggio. Per lui, un problema alla caviglia sinistra – probabilmente sopraggiunto al momento della torsione del piede sul cross (poi fatto di destra). Il maggiore marcatore nella storia del Napoli è poi uscito, accompagnato dallo staff sanitario dei partenopei che lo ha sostenuto a braccia. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI Dries ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Momenti di apprensione per idel. Intorno al 10? di un equilibrato Inter-, sulla gara ferma sullo 0-0,si è infortunato al momento di un cross ed è costretto ad uscire dal campo, sostituito da Andrea Petagna. A preoccupare, la reazione dell’attaccante belga classe ’87 che – sdraiato a terra da subito dopo il cross – è scoppiato in, facendo temere per il peggio. Per lui, un problema alla caviglia sinistra – probabilmente sopraggiunto al momento della torsione del piede sul cross (poi fatto di destra). Il maggiore marcatore nella storia delè poi uscito, accompagnato dallo staff sanitario dei partenopei che lo ha sostenuto a braccia. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI...

teatrolafenice : ?? «Per quanto la si ascolti, la Quinta Sinfonia in Do minore Op.67, esercita ogni volta su di noi un invisibile pot… - a211161v : @0zen_ Stasera, su strade provinciali, a 30 all'ora per il timore di tirarne sotto qualcuno (non erano contromano,… - sugookawa : @itshellfo un pochino timore ce l'ho per xz ma non penso li mettano vicini e gli eventi mi dicevano che sono divers… - Fiordal08016540 : RT @matitesbagliate: talvolta, anche se si vede la porta spalancata, si ha il timore di entrare per non arrecare disturbo. alcuni: così.... - MarsilioPap : @Paolo3_P Se vince la destra, Il timore della L. Gruber non è per gli italiani, di cui se ne frega altamente, ma so… -

Ultime Notizie dalla rete : Timore per Timore per un ladro in casa, malore fatale per un uomo di 71 anni Il Cittadino di Monza e Brianza Le urla di Tom Cruise, una lezione per noi che sottovalutiamo il virus

L’audio rubato rabbia di Tom Cruise che minaccia di licenziare tutti sul set per il mancato rispetto delle norme anti Covid non è rivolto solo ...

Demopolis: due italiani su tre credono nel vaccino. E incide la collocazione politica

Per 2 italiani su 3 l’arrivo dei vaccini contro il Covid rappresenta ... È invece del 16% la quota di quanti escludono in modo assoluto di vaccinarsi. Quali sono i timori dell’opinione pubblica ...

L’audio rubato rabbia di Tom Cruise che minaccia di licenziare tutti sul set per il mancato rispetto delle norme anti Covid non è rivolto solo ...Per 2 italiani su 3 l’arrivo dei vaccini contro il Covid rappresenta ... È invece del 16% la quota di quanti escludono in modo assoluto di vaccinarsi. Quali sono i timori dell’opinione pubblica ...