Si suicida nei bagni dell’ospedale | il dramma di un disagio psicologico

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora una volta in un ospedale lombardo, ancora una volta un operatore sanitario che forse non regge al peso della propria missione. Ancora un suicidio in ospedale, ancora una volta un operatore sanitario, probabilmente schiacciato dal peso del proprio lavoro da ciò che avveniva intorno a lui. L’epidemia, il covid, la sofferenza di chi si prova a curare ogni giorno, giorno dopo giorno. L’hanno trovato in un bagnoin cui lavorava, 37 anni, una moglie, un figlio ed una sacca di fisiologica ancora attaccata al braccio. Cosa è successo? Cosa succede negli ospedali delcovid? Lo scorso marzo, una infermiera a Monza, si tolse la vita a 34anni, dopo aver scoperto di essere positiva al covid, un operatore socio sanitario invece, a giugno su colpito da stress post traumatico dopo aver assistito a troppi decessi, ...

si è suicidato nella nota azienda sanitaria lombarda in cui lavorava, in una Unità intensiva coronarica, trasformata in area Covid. L'uomo si è tolto la vita nei bagni del reparto e a ...