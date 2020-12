Serie A, no alla centralizzazione dei tamponi unificati. Incertezza sulle ASL (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Serie A dice noi alla centralizzazione dei tamponi Niente da fare. La Serie A, dopo un’iniziale apertura, dice no alla centralizzazione dei tamponi. Secondo il Corriere dello Sport dietro questa scelta da parte dei club ci sarebbe l’elevato costo di gestione. Resta ancora tutta da capire la questione relativa alla competenza delle ASL per cui si sta pensando ad una figura che faccia da collegamento. I dettagli. “Dopo il no all’irrigidimento dell’isolamento fiduciario, confermato ieri in Assemblea, la Serie A stoppa anche la centralizzazione dei tamponi. Tra complicazione logistiche, nessuna delle strutture che hanno presentato un preventivo è in grado di assicurare ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LaA dice noideiNiente da fare. LaA, dopo un’iniziale apertura, dice nodei. Secondo il Corriere dello Sport dietro questa scelta da parte dei club ci sarebbe l’elevato costo di gestione. Resta ancora tutta da capire la questione relativacompetenza delle ASL per cui si sta pensando ad una figura che faccia da collegamento. I dettagli. “Dopo il no all’irrigidimento dell’isolamento fiduciario, confermato ieri in Assemblea, laA stoppa anche ladei. Tra complicazione logistiche, nessuna delle strutture che hanno presentato un preventivo è in grado di assicurare ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie alla Serie B, il Lecce ferma la Salernitana. L'Empoli vince ed è primo, Boateng show con il Monza Corriere dello Sport.it Nuova serie Galaxy Note pronta per il 2021? Intanto Samsung conferma S-Pen per S21 Ultra

Un fiume di notizie arrivano da Samsung e dal suo presidente e capo della divisione mobile. Dal supporto per S-Pen alla possibilità che rimanga comunque la serie Note anche l'anno prossimo. Ufficiali ...

Netflix, in distribuzione la modalità solo audio nell'app mobile

Sull' app ufficiale di Netflix sta iniziando ad arrivare una modalità "solo audio": come è facile intuire permette di disattivare il flusso video e limitarsi ad ascoltare un contenuto. Può avere senso ...

