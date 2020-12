Regeni | Di Maio “Tutta l' Europa prenda posizione”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c'è stata una riunione del governo su Giulio. Su questa vicenda vogliamo verità. Voglio salutare la famiglia e ringraziare la Procura di Roma per il lavoro fatto, svelando i particolari atroci della tortura che ha subito Giulio prima di morire. Il nostro obiettivo è impegnare le istituzioni europee su. Chiederemo a tutti gli Stati europei di prenderesulla verità per Giulio. E a livello internazionale coinvolgeremo tutte le istituzioni”. Così il ministro degli Esteri Luigi Diin diretta Facebook.(ITALPRESS).

Fratelli d'Italia ha chiesto che il ministro Di Maio venga in Aula per comunicazioni sulla vicenda di Giulio Regeni e dei nostri pescatori. Invece di chiacchierare sui giornali - continua il ...Caso Regeni, c'era anche il premier Giuseppe Conte al vertice tenuto in mattinata a Palazzo Chigi con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il titolare dell'Interno Luciana ...