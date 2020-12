Recovery fund | Gentiloni | serve garantire processo di attuazione dei piani nazionali

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Commissario europeo all’Economia, Paolo, è tornato oggi sulla necessità di avere “corsie preferenziali” sull’deidi ripresa e resilienza. “La Commissione sta certamente sostenendo con forza l’importanza di questi, di cercare di superare le strozzature e aumentare la capacità degli Stati di assorbire i fondi UE”, ha detto nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo – Sappiamo che questa capacità non è uguale in tutti i Paesi e che alcuni hanno difficoltà e raccomandiamo a tutti, nelle nostre linee guida, di dare importanza aldi“. “Ci servono ottimi, con ottimi obiettivi green, sul digitale e sulle riforme, ma cianche ...

ma siamo orgogliosi - ha detto - per aver saputo dimostrare solidarietà" con il piano Next Generation EU e il Recovery fund. "Questa riposta comune potrebbe essere anche uno storico passo in avanti ...Roma, 16 dic. (askanews) – “Che cosa lasciamo al nostro paese? Ci troviamo esattamente in questo momento storico in cui questa riflessione è la più importante di tutte e nessuno si può sentire escluso ...