Post Juventus-Atalanta | le voci degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per ilsono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre per analizzare il match dell’Allianz Stadium.: cosa ha detto Gasperini? “È un grande risultato. Siamo stati bravissimi, a un certo punto eravamo convinti di vincerla. Loro hanno avuto le loro occasioni, sono stati bravi entrambi i portieri. Abbiamo giocato con personalità, abbiamo avuto la sensazione di poterla vincere. Tecnicamente abbiamo sbagliato alcuni passaggi decisivi, nel secondo tempo abbiamo giocato tecnicamente meglio, non abbiamo fatto errori. Per poco è mancato è mancato il colpo del ko. Giocando con continuità il campionato potremmo arrivare molto vicino. Se giochiamo con Pessina, De Roon e Freuler acwuistiamo una consistenza maggiore. Se non ...