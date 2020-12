Nuove indicazioni sul corretto uso dele mascherine | lo studio

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Indossare la mascherina non basta: deve essere nuova e posizionata in modo, altrimenti l'efficacia può scendere fino al 25%. Lo indica la simulazione pubblicata sulla rivista Physics of Fluids dalla ricerca condotta dall'Università del Massachusetts Lowell e della California Baptist University. "In genere si pensa che indossare una mascherina, non importa se nuova o vecchia, dovrebbe essere sempre meglio di niente. I nostri risultati mostrano che questa convinzione è vera solo per le gocce più grandi di 5 millesimi di millimetro, ma non per quelle più piccole di 2,5 millesimi di millimetro", ha detto Jinxiang Xi, dell'Università del Massachusetts Lowell. È emerso che l'efficienza di filtrazione della mascherina chirurgica a tre strati può andare dal 65%, se nuova, al 25%, se usata; di conseguenza, secondo gli esperti, indossare ...