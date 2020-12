Miracolo di San Gennaro, il sangue non si è sciolto: rimane solido (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Terrore per i fedeli di tutto il mondo, il Miracolo di San Gennaro non è avvenuto: il sangue non si è sciolto Paura per i fedeli di tutto il mondo, non solo quelli napoletani devoti al Santo Patrono della città. Come ogni anno, il Miracolo di San Gennaro consiste nello scioglimento del sangue contenuto all’interno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Terrore per i fedeli di tutto il mondo, ildi Sannon è avvenuto: ilnon si èPaura per i fedeli di tutto il mondo, non solo quelli napoletani devoti al Santo Patrono della città. Come ogni anno, ildi Sanconsiste nello scioglimento delcontenuto all’interno L'articolo proviene da Inews.it.

HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - paradisoa1 : RT @maresca_franco: Miracolo laico di San Gennaro L'appuntamento del 16 dicembre in memoria dello scampato pericolo della città di Napoli… - tropicale2018 : RT @markorusso69: Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo Gravissimo - Kellakiara : San Gennaro non ha fatto il miracolo. Sono ufficialmente preoccupata. - alessandrab72 : RT @repubblica: Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: 'Il sangue è solido' -