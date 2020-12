Milano | travolta e uccisa da un’auto mentre portava cibo ai senzatetto | addio a suor Maria

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)daaiAssunta Porcu, 63 anni, è morta sabato pomeriggio adopo esser stata investita dastava portandoai. Inutile la corsa all’ospedale Sacco.apparteneva alla congregazione delle Piccole Apostole di Gesù di Appiano Gentile, in provincia di Como. Una vita al servizio degli ultimi tanto che qualche anno fa era stata missionaria in Africa. È morta dopo esser stata investita dastava andando a portare la cena ai ...

È morta mentre faceva quello che aveva sempre fatto: aiutando i sofferenti. Suor Maria Assunta Porcu, 63 anni, è stata travolta e uccisa sabato sera da un'auto a Quarto Oggiaro, mentre rientrava in co ...Suon Maria Assunta è stata travolta e uccida da un'auto mentre, in sella alla sua bici, portava il cibo ai senzatetto. La tragedia ha gettato nello sconforto tutta Milano.