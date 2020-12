Martinelli-Mediagol: “Al Palermo non potevo dire ‘no’, ho un rammarico. Boscaglia e Pergolizzi? Ho la mia idea” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alessandro Martinelli si racconta nel corso dell'intervista esclusiva concessa a Mediagol.it.La storia del calciatore originario di Mendrisio è davvero toccante. Lo scorso 7 settembre, infatti, il Palermo attraverso i propri profili social ha reso noto l’esito di alcuni esami approfonditi effettuati dal centrocampista. Quest'ultimi hanno evidenziato delle anomalie cardiache che lo hanno costretto all'addio al calcio giocato. Una notizia che ha scosso l'intero ambiente e tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare le straordinarie doti umane e professionali di un ragazzo d’oro sotto ogni punto di vista, con il Palermo che ha perso un vero e proprio leader dentro e fuori il campo, tra i protagonisti più brillanti della rinascita rosanero."Se vieni a giocare in una squadra come il Palermo l'obiettivo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alessandrosi racconta nel corso dell'intervista esclusiva concessa a.it.La storia del calciatore originario di Mendrisio è davvero toccante. Lo scorso 7 settembre, infatti, ilattraverso i propri profili social ha reso noto l’esito di alcuni esami approfonditi effettuati dal centrocampista. Quest'ultimi hanno evidenziato delle anomalie cardiache che lo hanno costretto all'addio al calcio giocato. Una notizia che ha scosso l'intero ambiente e tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare le straordinarie doti umane e professionali di un ragazzo d’oro sotto ogni punto di vista, con ilche ha perso un vero e proprio leader dentro e fuori il campo, tra i protagonisti più brillanti della rinascita rosanero."Se vieni a giocare in una squadra come ill'obiettivo ...

WiAnselmo : Martinelli-Mediagol: 'Al #Palermo non potevo dire 'no', ho un rammarico. Boscaglia e Pergolizzi? Ho la mia idea'… - Mediagol : Martinelli-Mediagol: 'Al #Palermo non potevo dire 'no', ho un rammarico. Boscaglia e Pergolizzi? Ho la mia idea'… - WiAnselmo : #RADIO#Mediagol LIVE ALLE 15: OSPITE L'EX #Palermo ALESSANDRO MARTINELLI - Mediagol : #RADIO#Mediagol LIVE ALLE 15: OSPITE L'EX #Palermo ALESSANDRO MARTINELLI -