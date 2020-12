Lily James e Sebastian Stan diventano Tommy Lee e Pamela Anderson in una serie tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nei progetti di Hulu per il futuro c’è Pam & Tommy, una serie tv su una delle coppie più chiacchierate degli anni Novanta: quella formata dalla star di Baywatch Pamela Anderson e dal batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee. Pamela Anderson, 50 anni in 50 foto sfoglia la gallery Per il ruolo di Pamela è stata scelta Lily James, mentre la sua dolce metà sarà interpretata da Sebastian Stan. Al cast si ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nei progetti di Hulu per il futuro c’è Pam &, unatv su una delle coppie più chiacchierate degli anni Novanta: quella formata dalla star di Baywatche dal batterista dei Mötley CrüeLee., 50 anni in 50 foto sfoglia la gallery Per il ruolo diè stata scelta, mentre la sua dolce metà sarà interpretata da. Al cast si ...

