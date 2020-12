Gf Vip, Dayane e Sonia ‘disgustate’ da Filippo Nardi: “Chi vuol essere fecondata” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi, un altro scivolone al Grande Fratello Vip: Dayane e Sonia, visibilmente disgustate, lo lasciano da solo in giardino e vanno via Filippo Nardi in giardino con Sonia e DayaneAl Grande Fratello Vip fa ancora discutere molto Filippo Nardi: il concorrente ha pronunciato alcune frasi che hanno fatto ‘inorridire’ Sonia Lorenzini e Dayane Mello che erano lì, in giardino, a parlare con lui. Come ci mostrano alcune immagini riportate su Instagram da Giuseppe Porro, si parlava di un ‘gioco’ – se così può essere definito – che avrebbe preso il nome di ‘Chi vuol essere fecondata?’. Le ragazze hanno provato più volte ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020), un altro scivolone al Grande Fratello Vip:, visibilmente disgustate, lo lasciano da solo in giardino e vanno viain giardino conAl Grande Fratello Vip fa ancora discutere molto: il concorrente ha pronunciato alcune frasi che hanno fatto ‘inorridire’Lorenzini eMello che erano lì, in giardino, a parlare con lui. Come ci mostrano alcune immagini riportate su Instagram da Giuseppe Porro, si parlava di un ‘gioco’ – se così puòdefinito – che avrebbe preso il nome di ‘Chi?’. Le ragazze hanno provato più volte ...

