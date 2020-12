Firenze: corpi fatti a pezzi, trovata una quarta vigilia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - Durante il nuovo sopralluogo per le indagini sul duplice omicidio, i carabinieri hanno rinvenuti una quarta valigia nel campo a ridosso del carcere fiorentino di Sollicciano. Il contenuto è ancora da verificare da parte degli investigatori. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 dic. - (Adnkronos) - Durante il nuovo sopralluogo per le indagini sul duplice omicidio, i carabinieri hanno rinvenuti unavaligia nel campo a ridosso del carcere fiorentino di Sollicciano. Il contenuto è ancora da verificare da parte degli investigatori.

