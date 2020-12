Elisa Isoardi ritrova la mamma: ma per la signora Irma c’è un brutto infortunio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisa Isoardi ha potuto riabbracciare la mamma dopo tanto tempo, ma per la signora Irma adesso c’è un infortunio che preoccupa la conduttrice La conduttrice ha potuto riabbracciare la madre dopo qualche mese di lontananza forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Da tempo infatti la 37enne piemontese aveva annunciato l’arrivo a Roma della signora Irma, tanto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha potuto riabbracciare ladopo tanto tempo, ma per laadesso c’è unche preoccupa la conduttrice La conduttrice ha potuto riabbracciare la madre dopo qualche mese di lontananza forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Da tempo infatti la 37enne piemontese aveva annunciato l’arrivo a Roma della, tanto L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Elisa Isoardi in tv, la Rai ha deciso: tutto cancellato - infoitcultura : Elisa Isoardi in tv, cancellato il nuovo programma Rai - infoitcultura : Elisa Isoardi, ‘brutto’ infortunio per mamma Irma: spiacevole incidente, cos’è successo - infoitcultura : Elisa Isoardi senza lavoro dopo Ballando: brutto colpo per la conduttrice - zazoomblog : Elisa Isoardi grave infortunio per mamma Irma: cosa è successo? - #Elisa #Isoardi #grave #infortunio -