Diletta Leotta, batosta in diretta: “Non mi sei mancata per niente” – VIDEO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Che batosta in diretta per Diletta Leotta. “Non mi sei mancata per niente”, il conduttore radiofonico la snobba Non solo foto e storie sensuali, ma anche tanta ironia da parte di Diletta Leotta che, nell’ultima storia su Instagram, ha dato vita ad un simpatico siparietto con il conduttore radiofonico di Radio 105, Daniele Battaglia. Nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cheinper. “Non mi seiper”, il conduttore radiofonico la snobba Non solo foto e storie sensuali, ma anche tanta ironia da parte diche, nell’ultima storia su Instagram, ha dato vita ad un simpatico siparietto con il conduttore radiofonico di Radio 105, Daniele Battaglia. Nel L'articolo proviene da Inews.it.

Battista_beppe : È uscito il libro di Diletta Leotta. Le pagine sono già incollate.#lockdownitalia #zonarossa - miciobigio : RT @lepasquen: E anche diletta Leotta ha scritto il suo libro. Io pe na sceneggiatura devo fa li bocchini al settimo piano de via Novaro. - zazoomblog : Diletta Leotta in camera da letto forme incontenibili nel vestitino (FOTO) - #Diletta #Leotta #camera #letto… - marchese_il : RT @lepasquen: E anche diletta Leotta ha scritto il suo libro. Io pe na sceneggiatura devo fa li bocchini al settimo piano de via Novaro. - marianosantoro6 : @wandaicardi27 è pià bella diletta leotta -