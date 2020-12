(Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Se vogliamounainvertire la curva del contagio ora, per questoscelte decise. Dalla metà di gennaio possiamo iniziare le vaccinazioni ma per 60 milioni italiani ci vorranno dei mesi,farlo con accuratezza". L'articolo .

orizzontescuola : Di Maio: “Dobbiamo evitare la terza ondata, servono misure drastiche” - mummy53690440 : Di Maio: servono scelte decise per evitare la terza ondata 'Se vogliamo evitare una terza ondata dobbiamo invertir… - ANTEO17 : RT @MPenikas: @carpa2019 @ladyalia @primaopoitorna @m_spagna @IlConte50919IT @kiara86769608 @Gio2020Gio @nail18coerenza @francotaratufo2 @T… - IlConte50919IT : RT @MPenikas: @carpa2019 @ladyalia @primaopoitorna @m_spagna @IlConte50919IT @kiara86769608 @Gio2020Gio @nail18coerenza @francotaratufo2 @T… - MPenikas : @carpa2019 @ladyalia @primaopoitorna @m_spagna @IlConte50919IT @kiara86769608 @Gio2020Gio @nail18coerenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Dobbiamo

Orizzonte Scuola

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook ... ci dicono che c’è il rischio di una terza ondata, ne dobbiamo tenere ...Ma per vaccinare 60 milioni di italiani ci vorranno mesi e dovremo farlo con accuratezza". Il nodo spostamenti Per Di Maio le eventuali misure restrittive vanno affrontate con dati scientifici, non ...