"Condannate Zonin a dieci anni", risparmiatori soddisfatti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vicenza, 16 dicembre 2020 -La condannma a dieci anni di reclusione per Gianni Zonin ex presidente dèlla Banca Popolare di Vicenza è stata chiesta da Luigi Salvadori, pubblico ministero della procura ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vicenza, 16 dicembre 2020 -La condannma adi reclusione per Giex presidente dèlla Banca Popolare di Vicenza è stata chiesta da Luigi Salvadori, pubblico ministero della procura ...

Il pubblico ministero di Vicenza Luigi Salvadori ha chiesto ieri una condanna a 10 anni di reclusione per l’ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, al termine del processo per il ...

"Condannate Zonin a dieci anni", risparmiatori soddisfatti

Il pm chiede una pena severa per l'ex presidente accusato del crack della Popolare di Vicenza. I rappresentanti degli azionisti: "E' cambaito il vento" ...

