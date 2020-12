Cina, tetto salariale agli ingaggi: Pellé ed Eder pronti a tornare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Cina fa dietrofront e mette a dieta gli stranieri. Così gli italiani sono i primi a fare le valigie: Eder lascia da campione lo Jiangsu Suning, mentre Graziano Pellé dà l'addio allo Shandong Luneng. Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lafa dietrofront e mette a dieta gli stranieri. Così gli italiani sono i primi a fare le valigie:lascia da campione lo Jiangsu Suning, mentre Grazianodà l'addio allo Shandong Luneng.

