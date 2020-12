Ciclismo, UAE Team Emirates: dopo Fabio Baldato arriva un altro ds italiano, Fabrizio Guidi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Prosegue la campagna acquisti 2021 della UAE Team Emirates, e non solo a livello di corridori, perchè la formazione emiratina sta effettuando diversi cambiamenti anche sul fronte tecnico incrementando sempre di più il suo legame con l’Italia anche con i direttori sportivi. Di fatti, dopo l’arrivo di Fabio Baldato, si è aggiunto un secondo innesto tricolore, ossia quello di Fabrizio Guidi. Dunque per la prossima stagione agonistica, l’UAE Team Emirates si è assicurata la professionalità dell’ex sprinter 48enne di Pontedera, pronto a unirsi allo staff tecnico della compagine emiratina dopo aver maturato una notevole esperienza da ds, dirigendo in carriera dall’ammiraglia formazioni quali Nippo, Saxo-Tinkoff e, più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Prosegue la campagna acquisti 2021 della UAE, e non solo a livello di corridori, perchè la formazione emiratina sta effettuando diversi cambiamenti anche sul fronte tecnico incrementando sempre di più il suo legame con l’Italia anche con i direttori sportivi. Di fatti,l’arrivo di, si è aggiunto un secondo innesto tricolore, ossia quello di. Dunque per la prossima stagione agonistica, l’UAEsi è assicurata la professionalità dell’ex sprinter 48enne di Pontedera, pronto a unirsi allo staff tecnico della compagine emiratinaaver maturato una notevole esperienza da ds, dirigendo in carriera dall’ammiraglia formazioni quali Nippo, Saxo-Tinkoff e, più ...

Lo sloveno Jan Polanc correrà anche nel 2021 tra le file dell'UAE Team Emirates. Ad annunciare il rinnovo annuale del ventottenne di Kranij è lo stesso sodalizio emiratino tramite i suoi canali social ...

