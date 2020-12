Caso Genovese, parla 18enne stuprata/ "Sequestrata per 20 ore e costretta a drogarmi" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La 18enne che ha denunciato lo stupro ad opera di Alberto Genovese confessa: "Mi fece prendere la droga, credevo di morire" Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lache ha denunciato lo stupro ad opera di Albertoconfessa: "Mi fece prendere la droga, credevo di morire"

fanpage : Non solo #Genovese, parla la modella delle feste private: 'Se faccio i nomi mi ammazzano' - EmanuKant : RT @AzzurraBarbuto: Caso Genovese: per Aspesi la diciottenne è stata “imprudente”. Ma se a dirlo è Feltri, questi viene lapidato https://t.… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso torniamo a parlare del caso Genovese: come mai molti sapevano cosa succedeva alle feste e non parl… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Nuove rivelazioni sul caso Terrazza Sentimento, ne parliamo a #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: ?? ULTIM'ORA Partiamo con una notizia di pochi minuti fa sul caso Genovese: l'ex fidanzata dell'imprenditore è indagata p… -