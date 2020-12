Cashback, volete il rimborso? Attenzione a come usate la carta! Ecco gli errori da non fare alla cassa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ partito l’8 dicembre, tra errori di sistema e app in tilt, il piano Cashback voluto dal Governo, un programma per sostenere le attività commerciali e le famiglie. “Per sostenere le attività commerciali e sostenere le famiglie abbiamo deciso di far partire subito il piano cashless, prenderà il via l’extra Cashback di Natale. Chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre”. Leggi anche: Cashback di Natale, Ecco come funziona Ma chi possiede una carta Pagobancomat del circuito Maestro deve fare Attenzione perché almeno per ora non potrà usufruire del rimborso del 10%. O meglio, dovrà richiedere alla cassa di utilizzare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ partito l’8 dicembre, tradi sistema e app in tilt, il pianovoluto dal Governo, un programma per sostenere le attività commerciali e le famiglie. “Per sostenere le attività commerciali e sostenere le famiglie abbiamo deciso di far partire subito il piano cashless, prenderà il via l’extradi Natale. Chi paga con carte e app avrà undel 10% su tutti gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre”. Leggi anche:di Natale,funziona Ma chi possiede una carta Pagobancomat del circuito Maestro deveperché almeno per ora non potrà usufruire deldel 10%. O meglio, dovrà richiederedi utilizzare il ...

Che ci sia stata confusione nei primi giorni del cashback di Stato è cosa certa ... Insomma, operazioni che volendo si potrebbero eseguire in tutta semplicità con la calcolatrice già installata sullo ...

Circa cinque milioni di italiani si sono iscritti al programma per ottenere l'extra cashback di Natale, il rimborso fino a 150 euro per gli acquisti effettuati con carte e app a dicembre, ma ...

