"Assolda un picchiatore per far spezzare le mani al figlio chirurgo perché omosessuale" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un compenso di 2500 euro per far picchiare il figlio omosessuale. Per "spezzargli le mani" e distruggerlo fisicamente e professionalmente. perché è medico chirurgo. Il genitore, stando alle accuse, l'ha fatto pedinare, l'ha minacciato e insultato. E ora, finito davanti a un giudice in un'aula del Tribunale di Torino, il padre mandante del pestaggio ha patteggiato una pena a due anni. Senza risarcire il danno. È la storia di un padre che non riesce ad accettare la sessualità e l'autonomia del figlio quella raccontata oggi dalla Stampa. "Prima della fine del 2016 eravamo una famiglia normale – racconta il chirurgo al quotidiano torinese -. Poi ho raggiunto l'indipendenza economica", apre uno studio e presenta il compagno alla famiglia. "Era la prima volta che parlavo ...

