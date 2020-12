Apple ProRAW arriva su iPhone 12 Pro | cos' è e come averlo subito

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento ad iOS 14.3, introducendo per la prima volta su12 Pro e Pro Max il formato. Di cosa si tratta? Probabilmente della più grande rivoluzione in ambito fotografico della storia dell’degli ultimi anni, che prova a mettere insieme i due estremi opposti della fotografia: il tradizionale formato RAW e l’elaborazione multiframe della fotografia computazionale tipica degli smartphone moderni. Senza entrare troppo nel tecnico, parliamo dell’unione tra il classico modo di salvare le immagini alla risoluzione massima da parte delle reflex o delle fotocamere professionali insieme a quel complesso di soluzioni software che consentono a sensori così piccoli di scattare immagini così luminose e piene di dettagli. È la risposta di ...

Il nuovo formato potrebbe essere la più grande rivoluzione della storia fotografica dell'iPhone: come funziona e come attivarlo subito nelle impostazioni ...Tra le altre novità: le foto in formato Apple ProRAW possono ora essere modificate nell’app Foto; è stata aggiunta la possibilità di scegliere il motore di ricerca Ecosia in Safari; la qualità ...