AMD RX 6800 XT | prestazioni nel Ray Tracing Vulkan abbastanza deludenti

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dai primi benchmark sul Raydiemergono risultatiper la RXXT di AMD, condimezzate rispetto alla RTX 3080 Mentre NVIDIA supporta il Raygià dal 2018, AMD sta solo adesso entrando in questo mondo. Le nuove Radeon RX 6000 sono infatti le prime schede dell’azienda a supportare l’accelerazione in tempo reale del Ray, sia con l’api DXR di Microsoft, che con la nuova estensione di. Già nei test con il DXR AMD è risultataindietro rispetto ad NVIDIA, e sembra che anche con il Raydila situazione non cambi molto. AMD RXXT:dimezzate rispetto alla RTX 3080 nel Ray ...