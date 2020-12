1727 Wrldstar | chi è | età | Instagram | scomparsa | stasera a Chi l’ha visto?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa sera la trasmissione Chi? in onda su Rai 3 a partire dalle 21:20 tornerà a parlare di Algero Corretini, in arte. La scorsa settimana la fidanzata di “Fratelli” si era rivolta al programma per fare un accorato appello: Algero era scomparso, probabilmente un allontanamento volontario perché aveva portato con sé carte di credito, documento d’identità e anabolizzanti. Maè tornato a casa ed è stato lo stesso ex rapper ad annunciarlo sua suoi followers. Gli inviati di Chihanno incontrato Algero per chiedergli spiegazioni e la sua versione dei fatti andrà in onda durante la puntata di. Leggi anche: Chi?, ...