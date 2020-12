Tragedia nella stanza di una parrocchia | madre e figlio ritrovati morti

(Di martedì 15 dicembre 2020) Una36enne ed ildi 6 anni sonoper via di una fuga di gas all’interno di in unaa loro dedicata di unaa Velletri. Dramma a Velletri, dove una donna 36enne ed ildi soli 6 anni sono statisenza vitamattinata di ieri all’interno L'articolo proviene da YesLife.it.

eula_torricelli : RT @fedelazzotti: #MobyPrince: spuntano nuove negligenze dopo il disastro del 1991, ma nella terza inchiesta sulla strage nessun indagato.… - iltirreno : RT @fedelazzotti: #MobyPrince: spuntano nuove negligenze dopo il disastro del 1991, ma nella terza inchiesta sulla strage nessun indagato.… - donyp00288476 : RT @giuslit: La tragedia nella tragedia è che stiamo pure subendo lezioni da chi solo pochi mesi fa si vantava di aver rispettato il piano… - santangelo_s : RT @scianciotta: @benerinaldi @santangelo_s se fossimo davvero un impero questa sarebbe l'unica nota positiva nella tragedia! Ma purtroppo… - scianciotta : @benerinaldi @santangelo_s se fossimo davvero un impero questa sarebbe l'unica nota positiva nella tragedia! Ma pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nella

ROMA on line

Gravemente intossicato, Renato Fontana è poi deceduto in ospedale. L’ipotesi più probabile è un corto circuito dal sistema elettrico di sollevamento del letto ...Una tragedia si è consumata nella notte in una casa di cura per anziani nella regione del Bashkortostan, in Russia. Un incendio ha ucciso undici persone, distruggendo anche l'intera struttura. L'edifi ...