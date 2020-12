Traffico Roma del 15-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Luceverdeuna buona serata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale incidente all’altezza dell’uscita per via dei Campi Sportivi verso San Giovanni Ci sono code a tratti smaltimento a partire dalla galleria Giovanni XXIII sempre sulla tangenziale code perintenso Anche tra la Nomentana e rampa di ingresso per laL’Aquila verso San Giovanni è a partire da San Lorenzo sempre fino alla bivio per laL’Aquila in direzione opposta verso lo stadio Olimpico sulla percorso Urbano della A24 code dalla tangenziale fino al Raccordo in uscita dalla città chiusa la circonvallazione Appia causa dell’avanzamento del manto stradale tra Piazza Camillo Finocchiaro Aprile e via Pasquale tola sulla raccordo in carreggiata interna code a tratti tra servisse Salaria a seguire a pausa ...