"Si ferma". Brutta notizia per Barbara D'Urso e il suo pubblico. La decisione di Mediaset è presa (Di martedì 15 dicembre 2020) Per Barbara D'Urso e i suoi affezionati telespettatori arriva una Brutta notizia, anche se non dipendente da situazioni particolari. Mediaset è stato costretto a decidere così in vista dell'arrivo dei giorni festivi, che spesso e volentieri stravolgono i palinsesti delle varie emittenti televisive. Il 13 dicembre è andata in onda la puntata di 'Domenica Live', la quale è stata trasmessa per circa un'ora e un quarto dopo la fiction 'Daydreamer-Le ali del sogno'. Ed è praticamente stato un saluto. Le ultime notizie circolate in queste ore riferiscono infatti che il 'Biscione' lascerà spazio ad altro e Barbarella dovrà necessariamente fermarsi e ricaricare le batterie. Tutto questo è già successo negli anni passati, ma il pubblico sperava che questa ...

TAESFLCKER : @REDHOSE0K HO DETTO AGGIUNGERE SIGNIFICA CHE DEVI TENERMI STAI FERMA BRUTTA STRONZA - daninovaro : RT @SteMariotto: @daninovaro @Libero_official Questa brutta ferma zione che ha fatto il signor librandi è passata quasi sotto silenzio nel… - SteMariotto : @daninovaro @Libero_official Questa brutta ferma zione che ha fatto il signor librandi è passata quasi sotto silenz… - _hugmejoshua : amici la foto di Jelly Bean è brutta perché non stava ferma, ne allego un'altra - RobertoRenga : Chi se l'aspettava? Io no. L'Inter si ferma sul più bello. Non una brutta Inter, in particolare da quando entra San… -

Ultime Notizie dalla rete : ferma Brutta "Si ferma Domenica Live". Brutta notizia per Barbara D'Urso Caffeina Magazine Potrebbe esserci una brutta sorpresa all’orizzonte per Elisa Isoardi e per tutti i suoi affezionati fan: un veto la fermerebbe, cosa sta succedendo

Talento, bellezza, simpatia e un grande successo ottenuto da Elisa Isoardi, personaggio del mondo dello spettacolo molto noto, apprezzato e stimato dai fan: ma per lei ci sarebbe all’orizzonte una ... A2 Femminile - Il Jolly Acli Basket a Faenza per il recupero della nona giornata

La squadra allenata da Diego Sguaizer, ferma da ormai quattro turni per i continui rinvii causa Covid. Per il Jolly l'occasione per rialzare la testa, dopo la brutta prova casalinga di sabato scorso.