Sfido chiunque a parlare di dittatura di Conte Il premier ha ragione?

ladyonorato : Se questi sono i dati dei decessi sfido chiunque a sostenere che la gestione italiana del Covid è un “modello”. - DoctorWho744 : @HuffPostItalia ha ragione, Sfido chiunque a dimostrarmi che respirare la propria anidride carbonica faccia bene! - Antoniosolid : @Link4Universe Sfido chiunque a non esserlo dopo un botto del genere ???? - Nicola58476938 : @fsassanelli11 @GrandeFratello Beh...!!! Ha ragione di farlo. Io sfido chiunque a dire di poter solo minimamente pe… - gloria_crd : @andreaferriero_ @sonfattacosi @cavolfiore_ills Gentili opinabili ma sfido chiunque a non rimanerci malissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Sfido chiunque

Orizzonte Scuola

Non solo, poi andiamo anche in Parlamento, dove ascoltiamo anche tutte le opposizioni. Quindi sfido chiunque a parlare di dittatura o di Conte che vuol decidere tutto da solo. Sono solo slogan ...Il presidente del Consiglio: "Sono stati posti alcuni problemi politici e il governo deve andare avanti a certe condizioni e non a qualsiasi costo" ...