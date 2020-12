Saint Laurent Summer 2021: il deserto e la libertà secondo Anthony Vaccarello (Di martedì 15 dicembre 2020) Saint Laurent Summer 2021 I Wish You Were Here. Questo è il nome che Anthony Vaccarello, direttore creativo di Saint Laurent, ha scelto per la sfilata trasmessa oggi alle 14. Vorrei che tu fossi qui, un messaggio tanto semplice quanto d’effetto, in questo momento storico in cui il distanziamento sociale è tra le poche armi per la sopravvivenza. La sfilata nel deserto E la sfilata Saint Laurent Summer 2021 è trasportata in un deserto. Sulle dune si allineano le modelle, quasi come uno scenario apocalittico ma che allo stesso tempo fa pensare a delle eroine. Guerriere che vengono da un mondo lontano e che, ci auspichiamo tutti, portano nuova vita nel ... Leggi su amica (Di martedì 15 dicembre 2020)I Wish You Were Here. Questo è il nome che, direttore creativo di, ha scelto per la sfilata trasmessa oggi alle 14. Vorrei che tu fossi qui, un messaggio tanto semplice quanto d’effetto, in questo momento storico in cui il distanziamento sociale è tra le poche armi per la sopravvivenza. La sfilata nelE la sfilataè trasportata in un. Sulle dune si allineano le modelle, quasi come uno scenario apocalittico ma che allo stesso tempo fa pensare a delle eroine. Guerriere che vengono da un mondo lontano e che, ci auspichiamo tutti, portano nuova vita nel ...

AnnaOrr15 : RT @YSL: Saint Laurent « I wish you were here » Women’s Summer 21 By Anthony Vaccarello. Un invito all'evasione. Un deserto, il suo pae… - labellastagione : Yves Saint Laurent ha fatto la pubblicità per la collezione estate dedicata al movimento. Nel deserto. Ottimisti ma… - StellaFulvia : RT @lusurpateur_: La sfilata donna summer ‘21 di Saint Laurent nel deserto è forse una delle cose più belle viste quest’anno. - scemografia : Aurora super chic e super cattiva con il look ispirato a Yves Saint Laurent Autunno/Inverno 2020 #uominiedonne - _Dadino : RT @lusurpateur_: La sfilata donna summer ‘21 di Saint Laurent nel deserto è forse una delle cose più belle viste quest’anno. -

