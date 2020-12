Roma, escluse lesioni per Kumbulla. Mancini torna in gruppo (Di martedì 15 dicembre 2020) La Roma può tirare un sospiro di sollievo con due notizie che giungono dall’infermeria. La prima è relativa alle condizioni del difensore albanese, Kumbulla. Il giocatore, dopo esser stato costretto a uscire durante la gara di Bologna, ha svolto accertamenti che hanno escluso la presenza di lesioni al ginocchio e quindi lo stop per lui non sarà lungo. Paulo Fonseca sorride anche per il recupero di Mancini che è tornato oggi ad allenarsi in gruppo e giovedì sarà a disposizione per la gara con il Torino. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Lapuò tirare un sospiro di sollievo con due notizie che giungono dall’infermeria. La prima è relativa alle condizioni del difensore albanese,. Il giocatore, dopo esser stato costretto a uscire durante la gara di Bologna, ha svolto accertamenti che hanno escluso la presenza dial ginocchio e quindi lo stop per lui non sarà lungo. Paulo Fonseca sorride anche per il recupero diche èto oggi ad allenarsi ine giovedì sarà a disposizione per la gara con il Torino. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

