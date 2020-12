Premio Massimo Troisi: “un indicatore di comicità” per misurare cosa fa ridere gli italiani (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Al via nelle prossime settimane la 20esima edizione del Premio Massimo Torisi. L’edizione di quest’anno, che si terrà in streaming in ossequio alla normativa anti Covid, è diretta da Gino Rivieccio, attore e regista, ed è in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano e l’Università di Salerno ed è finanziato dalla in collaborazione con il Dipartimento di Scienze di Comunicazione dell’Università di Salerno. Come riporta l’Ansa, la novità di quest’anno è la proposta dell’indicatore per misurare “cosa e quanto fa ridere gli italiani” attraverso la valutazione e il monitoraggio delle conversazioni web e social nonché attraverso report periodici sull’analisi dei linguaggi della comicità. Un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Al via nelle prossime settimane la 20esima edizione delTorisi. L’edizione di quest’anno, che si terrà in streaming in ossequio alla normativa anti Covid, è diretta da Gino Rivieccio, attore e regista, ed è in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano e l’Università di Salerno ed è finanziato dalla in collaborazione con il Dipartimento di Scienze di Comunicazione dell’Università di Salerno. Come riporta l’Ansa, la novità di quest’anno è la proposta dell’pere quanto fagli” attraverso la valutazione e il monitoraggio delle conversazioni web e social nonché attraverso report periodici sull’analisi dei linguaggi della. Un ...

