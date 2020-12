(Di martedì 15 dicembre 2020) Il negozio in Galleria del corso'ssbarca in. Il negozio dell'iconico brand americano di intimo e prodotti di bellezza nel weekend ha infatti inaugurato il suo nuovo ...

RedazioneLaNews : #Milano Pareti di seta e un'area riservata: ecco il primo 'full store' Victoria's Secret in centro a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Pareti seta

MilanoToday.it

Distribuito su due piani, con una estensione di 2mila metri quadrati, lo store è "dallo stile glamour e raffinato, con pareti di seta e lussuosi camerini" e "prevede un’area riservata, per ...Sulle rive del Lago di Como, la grandiosa Villa Carlotta è non solo un museo, ma anche un omaggio a un mondo, quello del Settecento lombardo, che venne spazzato via dalla Rivoluzione ...