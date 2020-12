Oltre 100 suore positive | isolato convento nel Viterbese Asl | “Situazione monitorata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Scoperti altri 41 casi positivi oggi 15 dicembre tra la comunità didelSan Francesco a Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Con la diagnosi dei nuovi contagi, sale a 104 il numero di positivi del, che è stato posto in isolamento dalla Asl locale. Ieri i casi scoperti erano stati 63. “La Asl di Viterbo comunica che, a conclusione dell’indagine epidemiologica all’interno deldi S. Francesco di Bagnoregio, sono stati riscontrati altri 41 casi positivi tra la comunità di. In tutto i casi riscontrati sono 104. Laè costantementedalla Asl di Viterbo che ha posto in isolamento la struttura”, ha comunicato l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.