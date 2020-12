Norme anti Covid violate, chiusi lavanderia e minimarket (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Nel corso dei quotidiani controlli mirati alle verifiche del rispetto delle Norme per evitare la diffusione epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno eseguito verifiche nelle attivita’ commerciali del quartiere Esquilino. Ad esito degli accertamenti, due attivita’ commerciali sono state chiuse per 3 giorni e i titolari, cittadini del Bangladesh, sanzionati rispettivamente per 400 euro. Si tratta di un minimarket in via Daniele Manin dove e’ stato accertato che all’interno vi era presente un numero di persone superiori al consentito e di una lavanderia in via Ferruccio dove i Carabinieri hanno constatato l’omessa affissione di qualsivoglia cartello indicante le prescrizioni dettate dalla normativa antiCovid-19 e, in particolare, di quello ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Nel corso dei quotidiani controlli mirati alle verifiche del rispetto delleper evitare la diffusione epidemiologica da-19, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno eseguito verifiche nelle attivita’ commerciali del quartiere Esquilino. Ad esito degli accertamenti, due attivita’ commerciali sono state chiuse per 3 giorni e i titolari, cittadini del Bangladesh, sanzionati rispettivamente per 400 euro. Si tratta di unin via Daniele Manin dove e’ stato accertato che all’interno vi era presente un numero di persone superiori al consentito e di unain via Ferruccio dove i Carabinieri hanno constatato l’omessa affissione di qualsivoglia cartello indicante le prescrizioni dettate dalla normativa-19 e, in particolare, di quello ...

